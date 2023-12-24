Gazimağusa'da dün 88 yaşındaki İsmet Halil, 72 yaşındaki İsmail Kılıçoğulları ve 65 yaşındaki Şerifa Bazuka aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.00-20.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir Yaşlı Bakım Evinde kalmakta olan Gazimağusa’da sakin İsmet Halil (K-88), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin İsmail Kılıçoğulları (E-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Şerifa Bazuka (K-65), kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin ani ölümlere ilişkin soruşturması devam ediyor...