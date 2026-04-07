Polisten verilen bilgiye göre, 6 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında H.D. (41), yönetimindeki YC 958 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Geçitkale Havalimanı Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan içilmiş yarım sarma sigara, sigara izmariti ve bir adet kağıt bulunarak emare olarak alındı.

Sürücü H.D. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.