Haber: Karakuş Öz



Uyuşturucu madde tasarrufu ve uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili suçlarda son dönemlerde ‘patlama’ yaşanırken, suçu işleyen kişilerin yaşları da ne yazık ki toplumu umutsuzluğa sürüklüyor.

Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının 13 yaşına kadar düştüğü ülkemizde, Islah Evi olmamasından kaynaklı, Cezaevi çocuk suçlularla dolmuş durumda…

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan vatandaşlar, konuyla ilgili haberleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, devlet yetkililerinin bu durumu sıradan ve normal gördüklerini savundu.

“Memleketin dört bir yanından uyuşturucu çıkıyor’ diyen vatandaşlar, birçok gencin bu batak içerisinde olduğuna dikkat çekerken ‘acil önlem’ çağrısı yaptı…

Vatandaşlar ne dedi?



Özhan Güzeloğlu: Öncelikle ailelere suç buluyorum. Neden? 13 yaşındaki bir çocuk çalışmaz etmez, mutlaka ailesinden harçlık alması lazım. Aileler de bu harçlığı fazla fazla veriyor ki, bu yaştaki çocuklar bu uyuşturucu maddeye erişebiliyor. Öncelikle aileler çocuklarını kontrol etmelidir. Daha sonra da devletin önlemeler alması gerekiyor. Gazetelerde okuyoruz bu illet orta okullara kadar girdi artık. Bu maddeyi satanların da , içenlerin de tespit edilip önlemleri almalıdırlar.

Mustafa Bozdemir: Uyuşturucunun 13 yaşlara düşmesi ki bu ortaokul çağıdır çok ama çok kötü bir durum. Uyuşturucu öyle bir illet ki başlandığı zaman bırakılmıyor. Verdiği his duyguların kökenine indiği için ve bu uyuşturucuyu kullananların büyük bir bölümü yani en azından ben öyle düşünüyorum, anne ve babaları ayrı olan problemli insanlardır. Burada anne ve babalarımıza velilerimize büyük iş düşüyor. Görmezden gelen çok insan var ne yazık ki. Ülkemizin en büyük gündemi budur bence. Ama ne yazık ki bu ciddi durumları tozlu raflara kaldırıp, hasır altı yapıyorlar. Keşke devlet büyüklerimiz ellerini taşın altına koysa da, bu illetten kurtarsa ülkeyi. Üç beş sene sonra daha kötü olacak. İnsanlar bir anlık zevk için başlar ama sonu hep hüsran ve tehlikeli oluyor. Yetkililer çok gündeme getirmiyor. Çok sıradanlaştı, normalleşmeye gidiyor.

Murat Yayman: Memleketin dört bir yanı uyuşturucu ile dolu. Gemilerle, uçaklara, yolcu üzerinde artık bütün gençlik bu işlerle uğraşır. Kolay para, insanları zehirlerler, buna çok karşıyım. Devletin acilen buna bir önlem alması lazım. Bütün yetkililere sesleniyorum, ülkemizi uyuşturucudan temizleyin.

Mehmet Birden: Uyuşturucu yaşının13 yaşa düşmesi, çok kötü bir durum. Büyük tehlike vay halimize ne diyeyim. Denetimi daha sıkı tutsalar özellikle narkotik şubemiz bu işi başarabilir, temizler diye düşünüyorum.

Aydeniz Özberk: Çok üzücü bir durum, gençlerimize yazık oluyor. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem çevreye büyük zararları oluyor. Büyük tehlike, sağlıklı düşünmeyi ortadan kaldırıyor. Benim yakın bir akrabam Türkiye’de bağımlıydı tedavi gördü ama maalesef işe yaramadı ve hayatını kaybetti. Kendine faydası kalmayan bu tarz vakalar çevresine de zarar veriyor yazık. Denetim şart.