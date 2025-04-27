Polisten yapılan açıklama şöyle:

26.04.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin park alanı içerisinden anayol konumunda bulunan Karaoğlanoğlu caddesinde sağa dönmek için dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yönetimindeki PA 871 plakalı salon araç ile çıkış yapan Metin Ayhan AŞIR (E-32), o esnada Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Efehan Kaan Kamil BAYBAĞAN (E-23) yönetimindeki 07 CAP 194 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kolunda kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.