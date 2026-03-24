Mart 2026 içerisinde Girne’de faaliyet gösteren özel bir hastanede meydana gelen olayda, hastanede hemşire olarak görev yapan 24 yaşındaki Y.A.’nın, hastane yönetiminden izinsiz şekilde üç adet ilacı alarak tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Yürütülen işlemlerin ardından Y.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.