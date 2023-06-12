Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 13 – 19 Haziran tarihleri arasında önceleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 - 34 derece, sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.