Bahar Sancar'ın köşe yazısı...

KKTC hükümetinin çıkardığı ve Resmi Gazetede yayımlanan Yasa gücünde kararnameye göre tüm maaşlardan yapılacak kesintilerden elde edilecek gelir ile depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına kapalı spor salonu yapımı, depremzedelere destek, okul binalarının onarımı gibi kalemlere harcanacağı bilgisi paylaşılmaktadır...

Yani hükümetin aldığı kararda hangi kurumlara depremzedeler için destek verileceği yazmamaktadır…

Herkes istediği kuruma bağış yapmakta özgürdür...

Bağış miktarını vatandaşlar kendi bütçelerine göre belirlemekte özgürdür...

Para, gıda, kıyafet, ilaç, çadır vb. yardımları yapmak kişilerin kendi vicdani kararlardır...

Kaldı ki, Kıbrıs Türk halkı kendi üzerine örttüğü yorgandan tutun da çocuğunun mamasına kadar her şeyi ile yardım kampanyasına destek verdi ve vermeye de devam ediyor depremzedeler için…

Böyle hassas bir dönemde birlik beraberlik duygusuna en çok ihtiyaç duyulan bir süreçte yanlış üretilen kararlar toplumu kutuplaşmaya ve tepkisizleştirmeye iter...

Hükümetin muğlak ifadelerle dolu kararı yeniden gözden geçirmesi, şeffaflık ve gönüllülük esası üzerine çalışma yapması hem toplum refahı hem de toplum hassasiyetleri açısından oldukça önemlidir…

Yardım gönüllülük esası üzerinedir… Zorla alınan tek bir kuruş bile bağış olmaz… Ve Unutmayın ki gönüllü verilmeyen hiçbir şey helal değildir…

Diğer taraftan sözleşmeli personel alımı yapıp, İzaz-İkram Giderlerinin artması nedeniyle 2023 bütçesinin %75'inin açılmasını talep ediyorsunuz…

Yanlış yapıyorsunuz…

Bırakın herkes gönlünden ne koparsa onu versin, emin olun daha fazla bağış olacaktır…

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Dün akşam #Türkiyetekyürek kampanyasını izleyenlerin ağlamaması mümkün değildi…

Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini izledik. Muhteşem bir organizasyon ile saatlerce süren bir canlı yayın yapıldı…

Kimi milyarlar bağışladı, kimi kumbarasındaki 200 TL’yi depremzedelere yolladı, kimi ise kefen parasını depremzedeler için vererek “Helali hoş olsun” dedi…

Dayanışmanın ve millet olmanın gurur verici resmiydi…

Türk milleti birlikte ayağa kalkmak ve yüzyılın felaketinin yaralarını birlikte sarmak için el ele verdi…

Ve inanıyorum ki bu felaketin yaraları bu dayanışma ruhu ile daha hızlı sarılacak…

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