Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, 20 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Gönyeli’de bir apartman dairesinde sakin M.A. (29), üst dairede yaşayan komşusunun çamaşır makinesinden gelen gürültü nedeniyle komşusunun kapısına giderek elindeki cam şişeleri savurup yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptı.

Olayın ardından Gönyeli Polis Karakolu’na götürülen M.A.’nın yapılan üst aramasında kanunsuz olarak çakı taşıdığı da tespit edilerek emare olarak alındı. Şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.