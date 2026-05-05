Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel ile bazı YYK üyeleri de hazır bulundu.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, RTÜK Başkanı ve heyetinin göreve gelmesinin ardından KKTC’ye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşarak, bu tür ziyaretlerin daha sık yapılmasının iki kurum arasındaki bağları güçlendireceğini söyledi.

Yayın Yüksek Kurulu’nun bilgi birikimi ve imkanlarıyla ülkeye hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Üstel, özellikle dijital medyanın gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon ve sosyal medya alanında bazı sıkıntıların yaşanmaya başladığını kaydetti. Bu alanları daha iyi noktaya taşımak amacıyla bazı yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Üstel, her ne kadar YYK’nin yayın organlarıyla istişare yürütse de, toplum huzurunu bozabilecek yayınlarla da karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu sorunların RTÜK ile iş birliği içinde çözülebileceğini ifade eden Üstel, KKTC’nin yayıncılık, radyo ve dijital medya alanlarında dünyada hak ettiği yeri alacağına inanç belirtti.

- Daniş: “YYK ile çalışmalarımızı geliştirerek devam edeceğiz”

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de konuşmasında, Başbakan Üstel’e kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Başbakanlık ve hükümetinin ülkenin gelişmesi, refahı ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

Daniş, RTÜK olarak, YYK Başkanı Hansel’in daveti ve iş birliği çerçevesinde Kıbrıs’a ilk kurumsal ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, YYK ile daha önce de medya okuryazarlığı, medya sektörünün geliştirilmesi, ailenin ve çocuğun korunması ile dijital mecralardaki yeni gelişmeler konusunda fikir alışverişi ve ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı; bu çalışmaların gelecek dönemde daha da geliştirilerek sürdürüleceğini söyledi.

Medya sektörünün ülkelerin ticareti, tanıtımı ve turizmi açısından öneminin tartışmasız olduğunu ifade eden Daniş, ancak yeni dijital mecralar ve sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte geleneksel medyanın bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Daniş, ziyaret kapsamında, bu sorunların nasıl giderilebileceği ve dijital mecralardaki düzenleme ile denetimlerin hangi yasal altyapıyla sağlıklı şekilde yürütülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye ile KKTC’yi yalnızca geçmişte kader birliği yapmış iki devlet olarak değil, bundan sonra da aynı geleceği paylaşan iki devlet olarak gördüklerini ifade eden Daniş, KKTC’nin kalkınma ve uluslararası statü bakımından hak ettiği yere ulaşabilmesi için YYK ile birlikte uluslararası toplantılarda da ortak çalışma yürütmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.