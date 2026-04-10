Güney Kıbrıs’ın 16-29 yaş arası gençlerin sosyal medya ağlarını kullanma oranı konusunda 2025 yılında Avrupa Birliği'nde en yüksek orana sahip olduğunu yazan Fileleftheros, Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından dün yayımlanan ve AB üyesi 19 ülkeyi kapsayan verilere göre, Güney Kıbrıs’taki gençlerin yüzde 98,25’inin sosyal medyayı kullandıklarını söylediğini iletti.

