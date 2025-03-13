Güzelyurt Kaymakamlığı, 24-28 Mart tarihleri arasında, Çamurova atış alanında tank topu atışları yapılacağından, atış yapılacak gün ve saatlerde bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-28 Mart tarihlerinde, 07.30-18.00 saatleri arasında, can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.

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Ayrıca Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede kör giden mermileri arama ve imha işleminin devam edileceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiğini de vurguladı.