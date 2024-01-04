"Çok zor şartlarda okuttum çocuklarımı" diyen Öz, oğlunu anlattı.

Depremi hissettiklerinde oğlunu aradığını, cevap alamadığını kaydeden Öz, kendilerinin iyi olduğunu haber vermek için oğlunu aradıklarını söyledi.

Öz şöyle dedi: “Her şey para değil, en ağır şekilde cezalandırılsın suçlular. Biz bir zengin yüzünden yaşıyoruz bu acıyı. Kıbrıslılar olmasaydı biz oğlumuzun cenazesini bulamayacaktık. Hepsinden şikayetçiyim bizim ağladığımız gibi onlar da ağlasınlar. Size güvenimiz sonsuz inşallah adalet yerini bulur.”

Hasan özün abisi Özkan Öz de, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Öz, Kıbrıs ekibine kardeşine sahip çıktığı için teşekkür etti.

Öz şöyle devam etti: “Tarih bu davayı yazacak, her birinizi ayrı ayrı yazacak. Herkesi, kimin kimin savunduğunu, kanı bozukları da yazacak. Karşımda kimin olduğunu ve sırtını kime yasladıklarını da biliyorum. Kıbrıs ekibi, hepinizden Allah razı olsun.”

Ahmet Öz de, kardeşi Hasan Öz için sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Bizim hayatlarımızı mutluluğumuzu elimizden aldınız. Burada verilecek her karar bu ülkenin düzelmesi adına bir emsaldir. 1999 depreminden feyz alınsaydı, bugün bu olanlar olmayacaktı. Biz cenazemizi aldığımız için mutlu olduk. Bütün bunları yaşatanlar da bu işin sorumlusudur.”