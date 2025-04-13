Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen forumun bu yılki ana teması “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” oldu.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, forumda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte hem parti hem de ülke adına temsil görevini yürüttüklerini belirterek, birçok diplomat, siyasi yetkili ve parti temsilcisiyle görüşme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Dünyanın derin jeopolitik kırılmalar, artan eşitsizlikler, şiddet olayları, hoşgörüsüzlük ve iklim krizi gibi çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Hasipoğlu, mevcut uluslararası sistemin bu sorunlara çözüm üretmedeki yetersizliğinin giderek daha fazla hissedildiğini vurguladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Adalet’ Vurgusu Yankı Uyandırdı”

Açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumun açılış konuşmasında yaptığı “adalet” vurgusunun altını çizen Hasipoğlu, “Sayın Erdoğan, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescili için Türkiye’nin desteğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bu kararlı duruş, toplantıya damga vurmuştur” dedi.

Hasipoğlu, forumda ayrıca uluslararası kuruluşların işlevselliği, bu kurumlara yönelik güven eksikliği ve küresel yönetişimdeki başarısızlıklara karşı yeni çözüm önerilerinin de ele alındığını aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu’na davet edilmelerinin, ülkenin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.