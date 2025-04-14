Hasipoğlu, BRT'de katıldığı '18. Saat' programında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 4. Antalya Diploması Forumu'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü için çalışmaya devam edileceği mesajını verdiğini kaydeden Hasipoğlu, Erdooğan'ın adalet vurgusuna dikkat çekti.

"Dünyanın BM gibi bir organizasyona ihtiyacı var ancak daha adil yapıda bir Birleşmiş Milletlere" diyen Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının adalet için Anavatan Türkiye ile birlikte mücadeleye devam edileceğini söyledi.

Kaynak: BRT