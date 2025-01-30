Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi heyeti Genel Kurul toplantıları çerçevesinde AKPA bünyesindeki Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi ile Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi çalışmalarına katıldı.

Hasipoğlu Avrupa Muhafazakar Grubu, Candan ise Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu'nun toplantılarına katıldı.

Hasipoğlu ve Candan Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti AKPA Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder’in TC ve KKTC heyetleri onuruna verdiği akşam yemeğinde de yer aldı.

AKPA temasları sırasında Milletvekillerine, KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen, Cumhuriyet Meclisi Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı, 1. Sekreter Havva Ülgen ile 2. Sekreter Hasan Varoğlu eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi AKPA heyeti Strazburg’daki temaslarını tamamlayarak bugün yurda dönüyor.