Üreticiler, Naimoğulları’nın bu dönem başkanlığa aday olmayacağını açıkladığını ifade ederek, Naimoğulları’nn bir dönem daha başkanlık yapmasını talep ettiklerini ifade etti.

Üreticiler, “Geçmişte olduğu gibi, hakkımızı savunmak ve mücadelemizi sürdürmek için onun liderliğine ihtiyacımız var” diyerek, yaptıkları basın açıklamasıyla Naimoğullları’nın bir dönem daha başkanlık yapması çağrısında bulundu.

Üreticilerden gelen açıklama şu şekilde:

“Değerli Üretici Kardeşlerimiz,

Bugün Vadili Köyü’nde Başkanımız Mustafa Naimoğulları ve birçok üretici kardeşimizle birlikte önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Toplantıda Başkanımız, bir sonraki dönem için aday olmayacağını açıkladı. Ancak bizler, ülkemizde yaşanan kuraklık, hayvan üreticilerinin karşılaştığı balya sıkıntısı ve yem temininde yaşanan zorluklar gibi sorunlarla mücadelede Mustafa Başkanımızın engin tecrübelerinden faydalanmanın hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu nedenle, hayvancılıkla uğraşan tüm üretici kardeşlerimizle birlikte, partiler üstü bir duruş sergileyerek, Başkanımız Mustafa Naimoğulları’nın bir dönem daha bizlerle olmasını istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi, hakkımızı savunmak ve mücadelemizi sürdürmek için onun liderliğine ihtiyacımız var.

Kendisinden, bu zor dönemde bizleri yalnız bırakmamasını ve bir dönem daha aday olmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Nezif Tekyaprak ve Arkadaşları”