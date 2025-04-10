Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Türkay Saygılı olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 3 Nisan 2025 -4 Nisan 2025 tarihleri 17:00-06:30 saatleri arasında Güzelyurt’ta 3. Halit Kazım Sokak üzerinde kilitsiz vaziyette park edilmiş olarak bulunan F.P.B’ye (K-36) ait araç içerisinde orta konsol eşya saklama bölümü içerisinde muhafaza edilen toplam 29.600 TL nakit paranın sirkat edildiği tespit edilmiş olup ayni gün Güzelyurt’ta bulunan zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada olay esnasında giymekte olduğu Mavi renk mont, kırmızı renk bere ve kullanmakta olduğu Drag marka dağ bisikleti bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığımı, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ayrıca daha önce teminatla serbest kaldığı davalardan kaçmak için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gittiğini, serbest kalması halinde yine gayri yasal yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.