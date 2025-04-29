Meclisten verilen bilgiye göre, bugün saat 09.45’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite, ilk olarak “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı, genel görüşmesine devam etti.

Komitenin, bahse konu yasa önerisiyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği açıklandı.

Komite toplantısına davetli olarak Polis Genel Müdürlüğü ve Çalışan Hakları Derneği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da bulundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, daha sonra “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komitenin, bahse konu yasa önerisiyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak Yeni Kıbrıs Partisi’nden Murat Kanatlı katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca YDP Milletvekili Talip Atalay ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.