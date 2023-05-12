Gazeteci Aytuğ Türkkan'ın köşe yazısı...

Başbakan Ünal Üstel göreve gelişinin sene-i devriyesinde basın toplantısı düzenledi…

Toplantının en başında bir müjde ile başlaması dikkat çekti… 50 engelli vatandaşımızın devlete istihdam edileceğini açıkladı Sayın Başbakan…

Oldukça önemli ve alkışlanacak bir gelişme..

Ardından 1 yıl boyunca yapılanları anlattı..

Burası da işin halkla ilişkiler kısmıydı…

Geldik son bölüme ki oldukça heyecan vericisi şeyler söyledi Ünal Bey..

Ekonominin dibe vurduğu bu ülkede önemli müjdeler verdi…

Dedi ki; “Hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlerimize, 1milyon 200 bin TL’ye kadar aylık %1 faizli, 10 yıl vadeli ‘ilk evim kredisi’ vermeye başlıyoruz.”

Kocaman bir alkış ve heyecan tufanı… Ama!

Bu 85 bin TL aylık mı, yıllık kazanç mı? Aylıksa devletteki üst kademe yöneticileri ve ultra zengin iş insanları hariç tüm vatandaşları kapsar demektir ki; bankalardaki para buna yeter mi emin değilim! Ha eğer yıllık ise o zaman asgari ücretli bile bundan nemalanamaz, o zaman da kimse bu haktan yararlanamaz demek olmuyor mu?

Detayını sorduk… “Henüz belli değil, daha sonra açıklanacak” dendi!

Elbette ki o heyecan kursakta kaldı!

Kimler yararlanabilecek bu imkandan?.. Yani mesela dul biri ya da bekar biri de faydalanabilecek mi, yoksa illa evli mi olmak gerekir?

Sadece gençlere tanınacak bir fırsat mı?

Peki bu 1milyon 200 binlik krediyi hangi bankalar verecek? İpotek istenecek mi mesela?

Bilmiyoruz!

Bir önemli vaat daha geldi peşi sıra.. Neydi, “Depreme dayanıklı olmadığı için, yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik, 1milyon 200 bin TL’ye kadar, aylık %1 faizli ve 10 yıl vadeli “depreme karşı dayanıklı evler kredisini vermeye başlıyoruz.”

Bu konuda karar merci kim olacak? KTMMOB’nin vereceği rapor yeterli mi, yoksa devlet bu konuda ayrı bir komite mi kuracak?

Bu krediler ne zaman verilmeye başlanacak?

Başbakan devamla, “Depreme Dayanıklı olmadığı için, güçlendirilmesi gereken konutlara özel kredi paketini hazırlıyoruz. Onu da devreye sokacağız” dedi...

Peki bu paket neyi içerir? Miktar nedir, ödeme koşulları nelerdir?

“Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 2023 yılı sonuna kadar sigorta prim desteğini yeniden başlatıyoruz. Bu destekten 7 bini aşkın insan faydalanacak” dedi Sayın Başbakan..

Peki bu sektörlerin dışında olanlara prim desteği yok mu?

Mesela mahalle arasında 2 kişinin çalıştığı bir marketin sahibi bu olanaktan yararlanmayacak mı?

Düşük faizli kredi müjdesi de verdi Sayın Başbakan… “150 Bin Türk Liralık düşük faizli Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık kredilerini vermeye başlıyoruz” dedi.

Hangi bankalar? Ödeme koşulları ne? Kriterler ne olacak?

Muamma!

Engelli 50 bireyin devlete istihdamında isimlerin nasıl belirleneceği de ayrı bir bilinmezlik bu arada, izaha muhtaç…

Özetle; üreticiye, esnafa, gençlere ve engellilere güzel müjdeler verildi ama bu müjdelerin altının dolmamış olması, vatandaşın gözünden kaçmadı…

Benim bile telefonlarım durmadı!

Kısaca basın toplantısından çok bilinmeyenli bir denklem ortaya çıktı, “hayırlı olsun” diyerek takipçisi olacağımızı da sözlerimize ekleyelim..