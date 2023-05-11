Konuk yazar Karakuş'un köşe yazısı...

1 yıl içerisinde maaşlara şu kadar artış yaptık. Zor günlerden şöyle çıktık. Bakım evlerini şuralara bağladık. Vatandaşımıza her türlü olanağı sağladık. 4.5 G projesine imza atık. Hava limanları açtık. Su getirdik. Hayvancılara şunu yaptık. Tabi ki bir çok icraatlar daha yapmışız. Ve de en son proje DEPREME dayanıklı ev kredi müjdesi verildi.



*Ekmek alamayan...

*Elektirk faturasını yatırmak'tan fakirleşmiş...

*Aydınlatma , temizlik , seyrüsefer, vergi hayali fatura ödemek için çalışan...

*Okul harçlarını yatırmak için bankaya borçlan...

*Market reyonları arasında kaybolan...

*Gıdadan yoksun...

*Tatil yapmak'tan engellenmiş...

*Sosyal hayatı tamamen yerle bir edilmiş...

*İki işte çalışmaya mahkum bırakılmış.

*FAKİRİ ÖLDÜRMÜŞ...

*Orta seviyeyi fakrirleştirmiş...

*Sabahtan akşama çalışan iki yakası bir araya gelmeyen...

*Sağlıkta sağlıksız bırakılan..

*Eğitimde eğitimsiz kalan..



Tüm bu ve bunlar gibi dahihane icraatlarınız karşısında boynu bükülen, cebi boşaltılan vatandaşına mı DEPREME DAYANIKLI EV KREDİSİ verecek ve bu kredi taksitlerini ödemesini bekleyeceksiniz. YALANCI ÇOBAN HİKAYESİ. Ölmek istemiyorsanız enkaz altında kalmak istemiyorsanız paşa paşa parasını ödeyip yapacaksınız. %1 faiz oranı ile.

Valla görmeyen bile hisseleri ile anlarmış derler. Siz halkın gözünün içine baka baka hala nasıl bir bol keseden bu bilmiyoruz. Bu kadar kötü günleri yaşatıp üstüne elektiriği bulmuşcasına başka bir icaat ve icraatla gelip hibe yapılacak heycanı gibi bunu söyleyebiliyorsunuz. Nasıl bu kadar bir verip on almamış gibi davranabiliyorsunuz. Yıllardır ülkede olmaması gereken her ne var ise yaşadı bu halk.

*TEMİZLİK görmedi parasını ödedi ödüyor...

*YOL görmedi yıllardır vergisini ödedi ödüyor..

*ELETİRİK kullanmadı her ay faturasını ödedi ödüyor...

*SU görmedi susuz kaldı faturasın ve dahil edilen hayali vergileri ödedi ödüyor...

*EĞİTİM yok ama yıllık servet harçlar ödedi ödüyor...

*SAĞLIK alamadı, ilaç bulamadı ama sigortası paşa paşa kesildi kesliyor..

*YABANCILARLA, UYUŞTURUCUYLA DOLANDIRILMAYLA, HUZURSUZLUKLA, GÜVENSİZLİKLE baş başa bırakıldı.



Bir yıl değil yıllardır bu icraatları yapan sizler değil misiniz? Sizlerin Asıl yaptığınız icraatlarınızı anlatmak gelmiyor mu içinizden?

Biz anlatalım..

*Örneğin sürekli çıkan yangınlar karşısında bir YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNİN olmaması ve hep komşular'dan yardım almak.

(BİR KOLTUK İÇİN 25 MİYONUNUZ VAR)

*Kışın soğuğunda CADIRLARDA eğitim verdiniz.

(BİR KOLTUK İÇİN 25 MİYONUNUZ VAR)



*Işıksız yollarda onca insanın ölümüne baş sebebiyet verdiniz.

(BİR KOLTUK İÇİN 25 MİYONUNUZ VAR)



*Aylarca ilaç bekleyen hastaların oldu..

(BİR KOLTUK İÇİN 25 MİYONUNUZ VAR)

*Toplu taşımacılığın yok…

(BİR KOLTUK İÇİN 25 MİLYONUNUZ VAR)



Bu böyle gider de gider saymakla bitmiş olsa yazacaktık. Uzun lafın kısası göğüs kabarta kabarta söylediğiniz İCRAATLARINIZ ne yazık ki bunlar. İlk okul çocukları biliyor artık



SİZLERİN PLANSIZ, ÇIKARSIZ VE MENFAATSİZ KOLUNUZU DAHİ YORMAYACAĞINIZI...

PAZAR GÜNÜ ANNELER GÜNÜ. TÜM ANNELERİMİZİ KUTLARIZ.

İNŞALLAH PAZARTESİ DE HALK BİR BİRİNİ KUTLAR...



KARAKUŞ