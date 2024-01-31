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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Uyuşturucunun nevi ve miktarının teyit edildiğini, analiz raporunun çıktığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi Batman’da 35 gram olarak 3 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Narkotık ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ertu Akşahoğlu , mahkemede olguları aktardı.

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