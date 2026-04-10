İçişleri Bakanlığı, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürülüyor.
İskele ve Girne bölgesinde trafik ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen kontrollerde, durdurulan araçlardaki yabancı uyruklu şahısların ikamet durumlarının titizlikle incelenerek, yapılan kontroller neticesinde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, denetimlerin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde planlı ve sürekli şekilde devam edeceğini belirtildi.
Açıklamada ayrıca, düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek sürdürüleceği ve yasal mevzuata aykırı durumlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.