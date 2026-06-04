03.06.2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Zeytinlik’te park halinde bulunan KL 380 plakalı araçta yangın çıktı. İlk tespitlere göre, motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas ederek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldiği değerlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Aynı gün saat 17.00 sıralarında ise Bostancı-Taşpınar Yolu’nun güney kısmında bulunan bir arazide yangın çıktı. Yangında yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş arpa ile birlikte iki adet rulo balya, kuru otlar ve su boruları yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.