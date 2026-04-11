İncirli, süreç boyunca toplumda gerilim yaratan iki temel neden bulunduğunu belirterek, hükümetin dayatmacı tutumunun krizi büyüttüğünü söyledi.

“İstişare edilmedi, ardından kararnameye başvuruldu”

İncirli, gerilimin ilk nedeninin hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yasa tasarılarını paydaşlarla istişare etmeden Meclis Genel Kurulu’na getirmesi olduğunu ifade etti.

Yasalar görüşülürken hukuka aykırı şekilde Yasa Gücünde Kararname’ye başvurulduğunu savunan İncirli, bunun süreci daha da çıkmaza soktuğunu belirtti.

“Toplum kutuplaştırıldı, gerilim derinleştirildi”

İncirli, ikinci ve daha önemli nedenin ise çalışanlar hak ararken eylemcilerle polisin karşı karşıya getirilmesi olduğunu söyledi.

Bu tablonun toplumda kutuplaşmayı artırdığını ve gerilimi derinleştirdiğini belirten İncirli, ilk günden itibaren hükümete diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti.

“Dayatma değil, istişareyle çözüm üretilir”

Hem kamuoyuna hem de Meclis kürsüsünden defalarca aynı çağrıyı yaptıklarını ifade eden İncirli, yasaların komiteye çekilmesi ve sürecin uzlaşıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal uzlaşı yok sayılarak atılan her adımın gerilimi daha da büyüttüğünü belirten İncirli, hükümetin bunu geç de olsa kabul ettiğini savundu.

“Hükümet Meclis Başkanlığı’nın yerine geçemez”

Başbakan Ünal Üstel’in, Meclis’i önümüzdeki hafta toplamama kararı aldıklarını açıklamasına da değinen İncirli, bu yaklaşımın ciddi sorunlar içerdiğini söyledi.

Hükümetin kendisini Meclis Başkanlığı’nın yerine koyamayacağını belirten İncirli, yasama ile yürütmenin ayrı olduğu en temel demokratik ilkenin göz ardı edildiğini ifade etti.

“Meclis Pazartesi açılmalı, yasalar komiteye çekilmeli”

İncirli, gerçekten gerilimi düşürmek gibi bir niyet varsa bunun yolunun Meclis’i çalıştırmak olduğunu söyledi.

Meclis’in Pazartesi günü açılması, söz konusu yasaların komiteye çekilmesi ve gecikmeden gerçek bir istişare sürecinin başlatılması gerektiğini belirten İncirli, aksi halde hatalar zincirine yeni bir halka daha ekleneceğini ifade etti.