Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Ankara’da OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi tarafından düzenlenen, savunma ve havacılık sektöründe endüstriyel iş birliklerinin geliştirilmesine odaklanan uluslararası organizasyona katıldı.

Organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, OSSA koordinasyonunda ve Mgf Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerindeki güncel gelişmelerin sergilendiği etkinlikte, uluslararası düzeyde stratejik iş birliklerine zemin oluşturuldu.

İŞAD heyeti, organizasyon kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektörün önde gelen firmaları, kamu kurumları ve temsilcileriyle temaslarda bulundu. Görüşmelerde karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası rekabet gücünü artıracak, teknoloji transferini destekleyecek ve savunma ile havacılık alanlarında yeni fırsatlar yaratacak girişimlerde aktif rol alınmaya devam edileceği belirtildi.

Ayrıca Türkiye ile ekonomik ve teknolojik iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.