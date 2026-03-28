Polisten yapılan açıklamaşöyle:

"28.03.2026 tarihinde, saat 12.50 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.K. (E-45)' nin kullanımındaki ve Ü.Ç.(E-33), A.Y.Ç. (K-40) ve S.A. (E-16)' nın yolcu olarak bulunduğu araçta, Ü.Ç. ve A.Y.Ç' nin tasarruflarında sahte olduğuna inanılan toplamda 100'lük banknotlardan oluşan 40 adet Euro, 100'lük banknotlardan oluşan 10 adet Amarikan Doları, 50'lik banknotlardan oluşan 10 adet Amerikan Doları, 200' lük banknotlardan oluşan 36 adet Türk Lirası ile 50'lik banknotlardan oluşan 2 adet Türk Lirası banknotlar ve 5 adet cep telefonu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."