Bakan Oğuz, "Yarın başlayacak olan kamu görevlileriyle ilgili mahkeme süreci öncesinde, acılarımızın ilk günkü tazeliğini koruduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. En büyük tesellimiz, sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır. Bu bağlamda adalet mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecektir" dedi.

Müteahhit ve mühendislerle ilgili istinaf sürecinin devam ettiğini hatırlatan Oğuz, sürecin yeni bir aşamasına geçildiğini belirtti. Oğuz, “Yarın, 'Şampiyon Meleklerimize' ve birçok canımıza mezar olan bu binaya izin verenlerin yargılanacağı aşamaya geçiyoruz. Temennimiz, bu sorumluların en ağır cezaları almasıdır” ifadelerine yer verdi.

Binanın sahiplerinin açgözlülüğü, hırsı ve doyumsuzluğu kadar, buna göz yumanların da bu faciaya neden olduklarını vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

“Bina sahiplerinin açgözlülüğü, hırsı ve doyumsuzluğu kadar, buna göz yumanlar da bu yapının bir mezarlığa dönüşmesine izin vererek neden olanlar da en az onlar kadar suçludur.”

Açıklamasının sonunda tüm toplumun tek yürek olduğunu belirten Oğuz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, tüm kalbimizle ve tek yürek olarak, ilk günkü gibi adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.