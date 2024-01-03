1960’larda yaşanan acı dolu yılları bizler görmedik, yaşamadık… Ama maalesef 6 Şubat 2023 depremine tanık olduk.. O manzarayı gördüğümüzde acı hissettik… İlerleyen saatlerde Şampiyon Meleklerimizin de enkaz altında kaldığını öğrendiğimizde ise içimizdeki acı yangına dönüştü!..

Saatler, günler süren bekleyişler, gittikçe tükenen umutlar, acı ve gözyaşı…

Kıbrıs Türklerinin tarihindeki en acı günlerden biriydi artık 6 Şubat 2023… Evlatlarımızın cansız bedenlerine ulaşılan her bir gün acı katlandı…

Ateş bu kez sadece düştüğü yeri yakmadı…

En kara yılımızdı 2023…

2024’e adım attık ve bu yeni yılın adaletin tecelli etme yılı olmasını arzu ediyoruz!…

Çok zor olsa da, yüksek bir sesle adalet talebimizi haykırıyoruz..

Bir uçak dolusu adaleti arayan insan… Ailelerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, muhalefet liderleri, sivil toplum örgütleri… Toplum olarak bugün başlayacak davayı izlemek için Adıyaman’dayız..

Teknik kelimelere takılmamak adına şunu söyleyebiliriz ki nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın evlatlarımızın geri gelmeyeceğinin farkındayız! Ama canlarımızı bilerek ve isteyerek alan bu kişiler ömür boyu hapis cezası alsa da; bu onların hak ettikleri bir sonuç olmayacaktır. 15-20 yıl ceza alıp 7-8 yıl yatıp çıkmak onlara ceza olmaz, aksine adalet bekleyen bir topluma kesilmiş bir ceza olur!

Bir yurttaş olarak talebim bu kişilerin ömürlerinin sonlarına kadar hapiste kalmalarıdır. Eminim hepimizin ortak arzusu da budur..

Ama bu ne kadar mümkün olacak çok emin değilim!

Zanlıların taksirle yargılanması onların çok ağır ceza almasının önüne geçen bir nokta. Bu nedenle hepimiz evlatlarımızın katillerinin olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz.

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Türkiye’nin tanınmış bir hukukçusu ile de konuyu irdeleme şansım oldu. Ve bana Soma Maden Faciası Davası’nın sürecini anlattı.

2015 yılında Soma’daki maden fabrikasında meydana gelen yangın sonucunda 301 kişi hayatını kaybetmişti. Soma için şimdi bizim talep ettiğimiz ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan dava açılmıştı. Bu davada ilgili şirketin bir çok eksikliği tespit edilmişti, aynen İsias’taki gibi!.. Sonuçta dava bugün İsias zanlıları için açılan davadaki "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” sonucuna dönüştü. 51 kişinin yargılandığı dava Temmuz 2018'de sonuçlandı ve 37 kişi beraat etti, 14 sanık "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten" ceza aldı. Cezalar 15 ile 22 yıl arasındaydı…

301 kişinin öldüğü Soma faciasında olası kast ile adam öldürme suçundan hüküm giyen olmadı.

Kaynağımın bana verdiği bilgiye göre Türkiye tarihinde bu tip facialarda olası kast sonucu çıkmadı maalesef. İşte bundan dolayı olası kast talebimiz bir hayli zorlu bir sürece işaret ediyor.

Ama bu bizi yolumuzdan döndürmeyecektir!

Şampiyon Meleklerimizin acı kaybı, ailelerin isyanı ve Kıbrıs Türk toplumunun adalet talebi KKTC sınırlarını kat be kat aştı.. Sosyal Medya’da en çok paylaşılan konu olmayı başardı.. İşte bu nedenle bugüne kadar Türkiye yargısında olmayanı talep ediyoruz ve teksir değil, olası kast diye haykırıyoruz!

Çünkü bu katiller hayatlarının sonuna kadar özgür kalmamalıdırlar!

KKTC tüm kalbiyle bugün Adıyaman’da… Eminin 50 binin üzerinde ölümün yaşandığı bir çok ildeki acılı ailelerin de gözü kulağı İsias Otel davasında…

Tek istediğimiz gerçek bir yargılanma ve adaletin yerini bulması… Bu güne kadar olası kast ile yargılanma olmadıysa, bu olmayacağı anlamı taşımaz! Bir ülke olarak yüreğimizle en yüksek şekilde talebimizi ortaya koymalı, bu baskıyı mahkeme üzerinde hissettirmeliyiz…

Her birimizin sosyal medya hesapları var ve bunu tam da şimdi kullanma zamanıdır..

Çünkü #isiasortakdavamız