Karakuş'un köşe yazısı...

Kim demiş ki güvenlik açığımız ve dentimsizlik var bu ülkede. Öyle bir şey yok. Bu ülkede GÜVENLİK ve DENETİM diye bir şey yok zaten. Yok ki açığı olsun. EVET SAYIN HÜKÜMET EDENLER , NEDEN YOK DİYE MERAK MI EDİYORSUNUZ ? Kaldırın başınızı o para hırsı çuvallarınızdan ve ülkede yaşan olaylara bir bakın. Bırakın iktidar oyun ve hesaplarınız da ÜLKEYİ BİR SAYIN bakalım NE KADARIZ. Aynı fikirleriniz gibi üçyüz altmış derece dönen , o taptığınız koltuklarınızdan bir kalkıp bakın ÖLDÜRÜLEN, DARP EDİLEN, TECAVÜZ, TACİZ, ve UYUŞTURUCUDAN dolup taşan bu güzelim ülkeye.



Her şey GÜVENLİK ve DENETİM altında mı diyorsunuz? İşinizi doğru yaptığınızı ve ülke geleceği için çalıştığınızı mı söylüyorsunuz?

PEKİ O ZAMAN…

*Yol kenarı, ormanlık alanlarda CESETLER bulunuyorsa GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

* KOKAİN UYŞTUTUCU satışı yapan, bir zatın ÖZEL BİR OKULDA kantin işletmeciliğini alabiliyorsa GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Çocuğunu hunharca öldürüp, tecavüz edene yardım ve yataklık yapan bir cani varlığın sorgusuz , sülalesiz bir okula HADEME diye alınırsa ve sonra tepkiler karşısında işine son verilirse GĞVENLİĞİN VE DENETİMİN ALABİLDİĞİNE YOK demektir…

*Ne olduğu belli olmayan, insanımsı bir sürü ipsiz sapsız varlığın ülke içinde şuursuzca yaşamasından dolayı GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Bir iş insanı , bir Anne , bir eş olan KADINIMIZI hunharca darp edip, hayatı elinden alınabiliyorsa GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*UYUŞTURUCU MADDELER okullara kadar girmişse, sağın solun tacirler ile dolmuşsa ve bunun önüne geçemiyor, her geçen gün katlana katlana çoğalıyorsa GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Her Allah’ın günü evler açılıp , haneye tecavüz ve ev sahipleri darp edilip HIRSIZLIK yapılıyorsa üzgünüm ama GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Yollar sokaklar tehlikeli , her an ne yapacağı belli olmayan bu kadar yabancı insan ile dolu ise ve KAZALARIN, BELALARIN , PİSLİĞİN çoğalarak artığı bu güzelim adada GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Para vererek alınan ÖĞRENCİ BELGELİ, ama öğrenci olmayıp kaçak çalışan insan varken,i ve bunların çoğu amacı dışında bu ülkede yaşıyorken GÜVENLİĞİN VE DENETİMİN YOK demektir…

*Ellerini kollarını sallayarak , KALAŞNİKOF’lar ile İNSANLARIMIZ gözlerini kırpmadan vurabiliyorlarsa HANGİ GÜVENLİKTEN BAHSEDİYORSUNUNUZ SİZ YA…



Daha bir çok tehlikeli ve rahatsız edici insan toplulukları sayabilirim sizlere. Evet sizlere kulakları tek sesi duymaya odaklı, gözleri tek kişi ve kişileri gören siz sayın DEVLET ERKANI MENSUPLARINA. Sizlerin sorumsuz ve umursuz ve sadece kendinize çalıştığınız bu ülke her geçen gün SUÇ ORANI EN YÜKSEK ÜLKELER arasına girmeye hazırlanıyor. Sizin koltuk sevda ve iktidar oyunlarınızın dışında , bu ülkede yaşayan insanlar var.

Bizim ÇOCUKLARIMIZ var. Bizim YAŞLILARIMIZ var. Bizim KADINLARIMIZ var. Hiç kimse sizlerin umursuz ve görmeyen tarafınız yüzünden NE CANININDAN, NE MALINDAN, NE ÇOCUĞUNDAN, NE DE EŞİNDEN, SEVDİKLERİNDEN OLMAK İSTEMİYOR. Gelenin gitmediği bir ülke var ettiniz. ALACAKSIN VATANDAŞIMI dedikleriniz ile köprüleri yıkamak adına , bizlerin ve burada yaşayan insanların hayatlarına bile isteye gasp edilmesine göz yumuyorsunuz.

Bu ülkede her şekilde ölüyoruz. YA TARAFİK KAZASINDA, YA CİNAYETTE KURBAN, YA EVDE SALDIRIYA UĞRAYARAK, YA KAÇIRILARAK, YA BIÇAKLANARAK, YA ZEHİRLENEREK. Her şekilde bu ülkede GÜVENDE DEĞİLİZ. Beğenmiyorsan GİT BURADAN DİYENLEREDE , Ben ülkeden gidene kadar sizler ÜLKEYİ PARA UĞRUNA PSLİKLERDEN , PEŞKEŞELERDEN , NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN İNSANMSIZ ONCA KAÇAK VARLIKLARDAN TEMİZLEYİN .



SADECE DEVASA MAAŞLAR ALMAK İÇİN SEÇİLMEDİNİNİZ. OTURMAK İÇİN DELİ OLDUĞUNUZ O KOLTUKLARIN HER BİRİNİN BİR GÖREVİ VAR. O GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK DE SİZİN İŞİNİZ, SİZİN GÖREVİNİZ.



BENİ DE HOŞ GÖRÜN YA HOŞAFI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM…



KARAKUŞ