Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve kesintisiz suya ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi ekipleri, geçtiğimiz haftalarda başladığı Noyanlar Site 2 bölgesindeki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Su İşleri Birimi Teknik Ekibi, Noyanlar Site 2’de su hattını değiştiriyor

İskele ve köylerinde zamanla yıpranan su boru hatlarında yenileme çalışması yaparak sahada aktif olarak görev yapan ekipler, su akışının daha verimli hale getirilmesi için yoğun mesai harcıyor. 42 hanenin bulunduğu Noyanlar Site 2'de geçtiğimiz haftalarda başlayan su boru hattı yenileme çalışmaları kapsamında 500 metrelik yeni su boru hattı döşüyor.

Altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlı şekilde farklı bölgelerde devam ettiren ekip, halkın yaşam kalitesini artırmaya hedefliyor