Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, yüksek sesle konuşmak konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-48) 173 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 85 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.R.(K-34), 212 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.R.(E-36) ve 84 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.L.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.