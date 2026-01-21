Alithia “TPS-IL” isimli İsrail medyasını kaynak gösterdiği haberinde İsrailli bakanlar heyetinin Güney Kıbrıs ziyaretinin tarihini vermezken Cyprus Mail, web sitesindeki haberinde heyetin dün Güney Kıbrıs’a ulaştığı bilgisini verdi.

Alithia’nın “TPS-LI” kaynaklı haberine göre İsrail heyetinde Enerji, Maliye ve Adalet bakanlarının yer alacak. “İsai” ve “Afrodit” yataklarıyla ilgili anlaşma, komşu yataklardaki doğal gazı ortaklaşa değerlendirme hedefli iş birliği çerçevesinin belirlenmesine yönelik. Bu anlaşma İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki enerji iş birliğinin derinleştirilmesi için ana adım görülüyor.

İsrail medyasına göre Enerji Bakanı Eli Koen, doğal gazın ülkesi açısından stratejik avantaj olduğunu, Tel Aviv’in üretimi, ihracatı ve ekonomiyi güçlendirmek için doğal gaz yataklarını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.