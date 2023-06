Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Sezona büyük umutlarla giren ve turizm tarihinin en iyi yılını yaşayacağını öngören turizm sektörünün bu yılın başından beri pek tadı yok.

Gözümüz kulağımız döviz hareketlerinde. Sıcak para mı olur ılık para mı olur soğuk para mı olur, fark etmez. Yeter ki döviz olsun ve ekonomiyi durma noktasına getiren döviz darboğazını en kısa sürede aşabilelim. Pandemi ve ardından komşularımız arasında süren savaş ve depremler yüzünden, ciddi kayıplara uğradı turizmciler. Hepimizin bildiği üzere vergi, adı geçtiği her yer ve her zamanda tartışılan bir konudur mutlaka. Turizm sektörü öncelikli ve önemli bir sektördür, ekonomiye hayati katkılar sağlar.

Gelelim asıl konumuza, yıllardır turizm işletmelerinin vergileri nereye gidiyor ve ne amaçlı olarak kullanılıyor?

Avrupa ülkelerinde özellikle İspanya’da, vergi ‘Sürdürülebilir Turist Vergisi’ adıyla yerel yönetimler tarafından toplanıyor ve adından da anlaşıldığı gibi sürdürülebilir turizm için altyapı yatırımları için kullanılıyor. Diğer ülkelerde de turistlerden konaklama vergilerinden elde edilen para, turizm tesislerinin bakımına ve doğal kaynakların korunması için kullanılıyor. Verginin amacına uygun turizm için kullanılmasıdır. Çünkü, turizmi yoğun merkezlerdeki belediyelerin hizmet kalitesini arttırmak ve artan maliyetlerini karşılamak için turizm vergilerine başvurmak başlıca çözümlerden biridir. Ülke olarak bir bütünlük içerisinde imajımızın güçlenmesine ihtiyaç var. Tabi ki daha iyi olabiliriz. Ülkemizde tarihi ve kültürel değerler kendi başına önemli bir çekim yaratmaktadır. Fakat gelen turisti daha uzun tutmak ve harcamasını artırmak için konaklama altyapısı ve aktivitelerle turizmi desteklemek gereklidir.

Olması gereken, Turizmin vergiler yoluyla kamuya yarattığı kaynağın önemli bir kısmı belediyelere gitmelidir. Belediyeler de daha yaşanabilir alt yapılar ve güvenli üst yapılar üretmelidirler. Böylece turizm gelirleri toplumun her kesiminin kalkınmasına yardımcı olur ve refah sağlamış olur.

Güzel Ülkemizin Değerini iyi bilelim.

İstikrarla iyi hizmetimizi sürdürelim.

Tüm Okuyucularıma Sevgilerimle,