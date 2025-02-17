Ülkemizde çok büyük bir salgın var:

Hayvan Katliamı

Hani neresini tutsan dökülür ya! İşte, ülkece tam da böyleyiz.

Ne hayvan hakları, ne doğa hakları, ne de çevre hakları umurlarında. Eşeklerin öldürülmesi, turizmde duyarsızlık ve hayvan haklarına saygısızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunanlar suç kapsamına alınmalı. Suçlular, ben bu yazıyı yazarken hâlâ yakalanmadılar. Yakalansalar ne olacak sanki? Bunlar sadece basına yansıdığı için öğrenebiliyoruz. Her gün benzerleri ve daha kötüsü yaşanıyor.

Kimse hayvanları sevmek zorunda değil ama hepimiz canlılara ve onların yaşam haklarına saygı duymak zorundayız. Hayvanlara eziyet eden kişilerin suç işlemeye ve insan öldürmeye daha yatkın olduklarını, bu yüzden de gözlem altında tutulmaları gerektiğini düşünüyorum.

Hayvanlara yapılan eziyetlerin asıl nedeni sevgisizliktir. Hiç kimsenin keyfi veya şahsi kazancı bir candan daha kıymetli değildir.

Karpazdaki eşeklerin öldürülmesi, sadece turizmin değil, vicdanın da öldürülmesidir.