Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Kültürel dayanışma, toplumları daha güçlü, daha zengin ve daha anlamlı kılar. Farklı kültürlerin yan yana bulunmadığı toplumlarda hiçbir alanda zenginleşme olmaz. Kültürünü bilen insan herkese kültürünü tanıtır. Farklı kültürler insanların bir araya geldiği, fikirlerin paylaşıldığı, kültürel mirasların aktarıldığı bir köprüdür.

Bazıları ülkemizde herkesin yöresine göre yapılan festivalleri kınamış ve kötü yorumlar yapmış. Çok utanç verici. Biz ada insanıyız. Neden Ülkemizde farklı kültürlerin festival düzenlemesine bu kadar karşısınız ? Bu ülkede tepki ve öfke vermeniz o kadar çok konu varken, kültüre değinmek neden ?

Farklılıklarımızı kucaklayarak, daha büyük bir bütünün parçası olabiliriz. Kültür alışverişi, farklı malzemelerin bir araya gelerek zenginleştiği bir süreçtir. Her bölgenin kültürel zenginliklerini bir araya getiren, ortak bir payda etrafında birleşenler birbirlerini zenginleştirir. Kültür, sadece yemeklerin değil aynı zamanda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini de derinleştirir...