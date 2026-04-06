DOĞUŞ ENGİN YAZDI…

Belirsizlik ve Kontrol Kaybı Dünya genelinde insanlar, savaş gibi büyük çaplı ve karmaşık jeopolitik olaylar karşısında kendilerini kontrolünü kaybetmiş hissederler. Bu durum psikolojide belirsizlik intoleransı ile doğrudan ilişkilidir. Belirsizlik seviyesi arttıkça bireylerde kaygı, korku ve stres seviyeleri yükselir. İnsanlar gelecekle ilgili belirsizlikler karşısında yoğun zihinsel ve duygusal baskı yaşar. Bu durum yalnızca savaşa doğrudan maruz kalan kişilerle sınırlı değildir; savaşın etkilerini medya ve sosyal ağlar aracılığıyla takip eden insanlar da bu kaygıları yoğun bir şekilde hissedebilir. Belirsizlik algısı, kişinin karar alma süreçlerinde yavaşlama, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları gibi bilişsel etkiler yaratabilir.

Medya ve Sürekli Bilgi Akışı Günümüzün dijital dünyasında savaş haberleri, sosyal medya platformları ve haber siteleri aracılığıyla anında ve sürekli olarak yayılmaktadır. Bu sürekli bilgi akışı, bireylerin zihninde sürekli alarm durumunu tetikler. Sürekli savaş haberleri izlemek ve güncel olaylara dair sürekli bilgi almak, insanların stres seviyelerini artırır, uyku düzenlerini bozar ve günlük yaşam kalitesini düşürür. Bu durum, bireylerin duygusal dirençlerini zayıflatır ve kronik stres riskini yükseltir. Medyada görülen trajik görüntüler ve dramatik haberler, kişilerde dolaylı travmatik stres tepkileri oluşturabilir ve kaygı bozukluğu riskini artırabilir.

Kaygı ve Korku Araştırmalar, çatışmaların doğrudan etkisi olmayan ülkelerde bile insanların savaş korkusu ile günlük kaygılarını daha yoğun hissettiğini göstermektedir. İnsanlar sürekli olarak “Bir sonraki adım ne olacak? Dünya nereye gidiyor?” gibi sorularla zihinsel bir meşguliyet yaşar. Bu kaygı, bireylerin sosyal ilişkilerini, iş verimliliğini ve genel ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Yoğun kaygı, panik ataklara veya anksiyete bozukluklarına yol açabilir.

Düşünce ve Algıların Değişimi Savaş haberlerinin sürekli takibi, insanların dünyayı güvenli ve öngörülebilir bir yer olarak algılama yetisini zedeler. İnsanlar artık çevrelerini riskli, tehlikeli ve kontrol edilemez olarak görmeye başlar. Bu bilişsel değişim, bireylerde umutsuzluk, çaresizlik ve güvensizlik duygularının artmasına neden olur. Ayrıca, bu durum bireylerin toplumsal olaylara karşı daha duyarsız veya aşırı tepki gösteren bir tutum geliştirmelerine yol açabilir.

Dünya psikolojisi, savaş haberleri ve çatışmalar karşısında salt bireysel değil, toplumsal ve kolektif düzeyde etkilenir. Uzun süreli belirsizlik, yoğun medya tüketimi, sosyal medyada travmatik içeriklere maruz kalma ve empati yoluyla travmanın yayılması, dünya çapında insanların ruhsal ve bilişsel sağlığında hissedilir değişimlere yol açar. Bu etkiler, kaygı bozuklukları, uyku problemleri, bilişsel zorluklar ve duygusal dengesizlik gibi sonuçlar doğurabilir.