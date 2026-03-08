DOĞUŞ ENGİN YAZDI///

Günlük hayatımızda bazı insanların sürekli birileriyle konuşma ihtiyacı duyduğunu, yalnız kaldıklarında huzursuzlaştığını görürüz. Telefonu elinden düşürmeyen, sessiz bir odada birkaç dakika bile kalmakta zorlanan bu kişiler çoğu zaman yanlış anlaşılır. Oysa psikoloji bilimi bu durumun basit bir alışkanlık olmadığını, insanın erken yaşam deneyimleriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bağlanma kuramı bu konuyu açıklayan en güçlü yaklaşımlardan biridir. Psikiyatrist John Bowlby’nin çalışmalarına dayanan bu kurama göre çocuk ile bakım veren kişi arasında kurulan duygusal bağ, ileriki yıllarda ilişkilerimizi ve yalnızlığa verdiğimiz tepkiyi şekillendirir. Güvenli bağlanma geliştiren bireyler yalnız kalmayı tehdit olarak görmez. Ancak çocuklukta tutarsız ilgi, ihmal ya da aşırı eleştiri yaşayan bireylerde yalnızlık daha yoğun bir kaygı hissini tetikleyebilir.

Araştırmalar bu gözlemi destekliyor. Yakın dönemli çalışmalar, güvensiz bağlanma stiline sahip bireylerin sosyal onaya daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve yalnız kaldıklarında stres hormonlarının arttığını ortaya koyuyor. Benzer şekilde yalnızlık üzerine yapılan güncel nörobilim araştırmaları, beynin sosyal reddedilmeyi fiziksel acıya benzer şekilde işleyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle bazı insanlar için yalnızlık sadece sessizlik değil, aynı zamanda güçlü bir psikolojik alarmdır.

Günlük yaşamda bunu sıkça görürüz. Sürekli mesajlaşan, ilişkiden ilişkiye geçen ya da tek başına kalınca hemen birini arayan kişiler aslında çoğu zaman yalnızlıktan değil, yalnız kaldıklarında ortaya çıkan düşüncelerden kaçmaya çalışırlar. Çünkü insan zihni sessizlikte kendi duygularıyla karşılaşır. Bastırılmış kaygılar, değersizlik duyguları veya geçmiş deneyimler bu anlarda daha görünür hale gelir.

Sağlıklı psikolojik gelişim ise farklı bir denge gerektirir. İnsan hem ilişkiler kurabilmeli hem de kendi iç dünyasıyla temas edebilmelidir. Yalnız kalabilmek çoğu zaman içsel dayanıklılığın bir göstergesidir. Nitekim son yıllarda yapılan çalışmalar, bilinçli yalnızlık anlarının kişinin öz farkındalığını ve duygusal düzenleme becerisini artırabildiğini göstermektedir.

Bu nedenle mesele yalnız kalmak ya da kalmamak değildir. Asıl soru şudur: İnsan kendi zihniyle baş başa kaldığında ne hisseder? Eğer yalnızlık korku, boşluk ya da değersizlik duygularını tetikliyorsa bu durum kişinin içsel ihtiyaçlarına dikkatle bakması gerektiğini gösterir. Psikoterapi süreci tam da bu noktada bireyin kendi duygularını anlamasına ve daha güvenli bir içsel temel oluşturmasına yardımcı olabilir.

Unutmamak gerekir ki psikolojik güç yalnızlıktan kaçmak değil, gerektiğinde onunla sakin biçimde oturabilmektir. İnsan kendi iç sesiyle barıştığında, ilişkiler de daha sağlıklı hale gelir. Belki de gerçek özgürlük tam burada başlar: Yalnız kalabildiğin halde insanlarla birlikte olmayı seçebilmek. Modern psikoloji bize şunu hatırlatır: insan ilişkileri değerlidir, fakat kişinin kendisiyle kurduğu ilişki hepsinin temelidir. Bu denge kurulduğunda yalnızlık korkusu yerini içsel güvene bırakabilir ve kişi ilişkilerini daha özgür yaşayabilir.