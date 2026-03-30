DOĞUŞ ENGİN YAZDI…

Modern insanın en sık dile getirdiği şikâyetlerden biri şudur: “Kafam hiç susmuyor.” Sabah uyanır uyanmaz başlayan düşünceler, gün içinde yapılacaklar listesi, geçmişte yaşanmış olayların tekrar tekrar zihne gelmesi… Sanki zihnimiz hiç durmayan bir radyo gibi sürekli çalışır. Peki bu gerçekten bir problem midir, yoksa beynimizin doğal bir işleyişi mi?

Nörobilim alanındaki araştırmalar, beynin dinlenme anlarında bile aktif olduğunu göstermektedir. Özellikle varsayılan mod ağı (Default Mode Network - DMN) adı verilen sistem, kişi herhangi bir işle meşgul değilken devreye girer. Bu sistem; geçmişi değerlendirme, geleceği planlama ve kendilik algısını sürdürme gibi işlevlerden sorumludur. Yani zihnimizin susmaması, aslında beynin görevini yerine getirdiğini gösterir.

Günlük yaşamda bu durumu sıkça deneyimleriz. Örneğin sahilde otururken ya da kahve içerken fiziksel olarak dinleniyor olabilirsiniz; ancak zihniniz bir anda ertesi günkü sorumluluklara veya geçmişte yaşanan bir olaya gider. Bu durum çoğu zaman “fazla düşünmek” olarak tanımlansa da, aslında beynin anlam üretme ve hazırlık yapma sürecidir.

Bununla birlikte stres ve yoğun duygular, bu zihinsel hareketliliği artırabilir. Amigdala, tehdit algısı oluştuğunda devreye girer ve dikkat sistemini uyarır. Bu süreçte mantıklı karar verme mekanizmasından sorumlu prefrontal korteksin etkisi azalır. Sonuç olarak birey, aynı düşünceler etrafında dönen bir zihinsel döngüye girebilir ve bu durum kaygıyı artırabilir.

Ancak zihnin sürekli aktif olması her zaman olumsuz değildir. Araştırmalar, zihnin serbest dolaşım hâlinde olduğu anların yaratıcılığı desteklediğini göstermektedir. Özellikle farkındalık çalışmaları, kişinin düşüncelerini yargılamadan gözlemlemesinin zihinsel dengeyi güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak “sessiz zihin” beklentisi gerçekçi değildir. Önemli olan, zihni susturmaya çalışmak değil, onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmektir. Çünkü zihninizin hiç durmaması, bir sorun değil; düşünen, üreten ve hayatta kalmaya çalışan bir beynin en doğal göstergesidir.