Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kadınlar Günü vesilesiyle kadın akademisyenlerle bir araya gelerek, bu özel günde onlara teşekkürlerini sundu. Kadınların toplumdaki önemli rollerine ve akademik başarılarına değinen Prof. Dr. Karaca, kadınların bilim dünyasında ve hayatın her alanında güçlü liderler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Karaca, şunları ifade etti: "Kadın akademisyenlerimizin katkıları, üniversitemizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kadınlarımız, yalnızca bilim dünyasında değil, yaşamın her alanında güçlü liderlerdir. Bu özel günde, kadın akademisyenlerimize olan minnettarlığımı bir kez daha dile getirmek istiyorum." Ifadelerini kullandı.