Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, Perşembe gece yarısına kadar, güney ve batı yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (62–74 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Daire ayrıca, bu gece saat 24.00’e kadar denizlerde, özellikle Taşucu (Taurus) bölgesinde, fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, bölge denizlerinde kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 8 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı denizciler ve vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.