Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesiyle ilgili açtığı davanın Yüksek Mahkeme duruşmasında karar verildi. Mahkeme, başvuruyu reddetti.

Bugün, davaya destek veren kişiler ve örgütlerle birlikte karar duruşmasına katıldıklarını belirten Kimliksizler Derneği, gerekçeli karar ulaştığında daha ayrıntılı açıklama yapacaklarını söyledi. Ancak dernek, bu aşamanın önemli olduğunu vurgulayarak, mücadelelerinin artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seviyesine taşındığını ifade etti.

Dernek, yargı sürecinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin inisiyatif alanının dışına taşınacağını ve uluslararası mekanizmaların denetimine tabi olacağını belirterek, mücadelelerinin diğer alanlarda da sonuç alıncaya kadar devam edeceğini duyurdu.