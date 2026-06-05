-ÖZEL HABER-

Karşıyaka halkı yıllardır çözüm bekleyen yol ve trafik sorunlarına dikkat çekmek için Gündem Kıbrıs’a konuştu. Bölge sakinleri, Dörtyol mevkiindeki hız tespit kamerasının yerinin yanlış olduğunu, sürücülerin kamerayı geçer geçmez aşırı sürate çıktığını belirterek her gün faciayla burun buruna yaşadıklarını söyledi.

Bölge halkı, özellikle anayolda araçların 100-120 kilometre hızla geçtiğini, kahvehane önünde ve yol kenarında defalarca kaza tehlikesi yaşandığını ifade etti. Vatandaşlar, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in konuyu defalarca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na taşımasına rağmen herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Karşıyaka sakinleri, “Birinin ölmesi mi bekleniyor?” diyerek yetkililere çağrıda bulunurken, mevcut kameranın Dörtyol üzerine taşınmasını veya bölgeye yeni bir hız kamerası kurulmasını talep etti.

Bölge halkı yalnızca yol güvenliği değil; eczane, sağlık ocağı, petrol istasyonu ve ATM eksikliği gibi temel sorunların da yıllardır çözümsüz kaldığını belirtti. Özellikle anayoldaki aşırı süratin çocuklar, yaşlılar ve yayalar için büyük risk oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bölgeye gelerek sorunları yerinde görmesini istedi.

Karşıyaka halkı ne dedi?

Ömer Paşaoğluları: Öncelikle sorunlarımıza kulak verip bölgeye geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben 4 yıldır burada Dörtyol ağızında kahvehane çalıştırmaktayım. Burada her gün gördüğümüz manzarayı size anlatmak isterim. Kamera buradan yaklaşık 200 metre ilerde. Kamerayı geçen neredeyse her araba 100-120 kilometre süratle geçiş yapıyor. Biz burada defalarca kaza atlattık. Biz bu durumu gerekli mercilere aktardık. Özellikle belediye başkanımız Fırat Ataser sorunun çözümü adına birçok girişimde bulundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile defalarca iletişime geçti yazılar yazdı. Hiçbir sonuç ne yazık ki alamadık. Kimse gelmedi, yerinde görmedi. Ne bekliyorlar burada biri mi ölmeli. İnsanlar kahveye gelmez oldu. Biri kahveye dalıp da insanları öldürünce mi bölgeye gelip sorunları görecekler? Geç olacak. Biz bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Sayın Arıklı’ya biz bu sorunu defalarca belediye başkanımız aracılığıyla ilettik, umarım siz de vesile olursunuz ve bizi artık duyarlar. Lütfen burada bir felaket olmadan önce sesimizi duysunlar. Siz kaza ve ölüm haberleri ile sarsılmak istemiyoruz.

Ahmet Düzdaban: Öncelikle size buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim, bizlere ses vermeniz bölge halkı olarak bizleri son derece mutlu etti. Biz burada bölge halkı olarak yol konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hız tespit kamerası dörtyoldan çok uzağa konmuştur. Bölge halkının görüş açısı net olarak bu yöndedir. Kamera ile Dörtyol arasında yaklaşık 100 metre mesafe vardır. Sürücüler kameraya geçer geçmez gaza basarak hızlanıyorlar ve Dörtyol üzerinden çok hızlı geçiyorlar. Burada sürücüler resmen ralli yapıyor. Geçenlerde canlı tanık olduğu bir olayı anlatmak istiyorum size, benim annem bu dörtyolun arka tarafında kalır. Kendisine market alışverişi yaptım ve evine getirecektim. Kamerayı geçtim, dörtyolu da geçtim ve sağa dönmek üzere sinyal verdim. Arkamdaki kamyon kamerayı geçtikten sonra o kadar sürat yaptı ki arkamda zor durdu. Çarpışmadan son anda kurtulduk. Burada bu tarz çok olay yaşanır. Gördüğünüz gibi Dörtyol üzerinde yol kenarında kahvehanemiz var. Her gün buradayız. Kamerayı geçer geçmez yapılan sürat bizleri hem korkutuyor hem de endişelendiriyor. Burada faciaya ramak kaldı ve yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Kamera uzağa kondu ve biz kameranın Dörtyol üzerine taşınmasını ya da buraya yeni bir kamera konmasını talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi Lapta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e ilettik. Kendisi de bizimle hemfikir. Bu konudaki yazışmalarını ve görüşmelerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile yaptı ancak bir sonuç alamadı. Bakanlık sorunumuzu dikkate almadı, yerinde görmediler, takibini yapmadılar ve bize duyarsız kaldılar. Burada ailemiz var çocuklarımız var. Herkes tehlike altında. Yola çıkacaksınız çıkamıyorsunuz, yaya olarak geçeceksiniz geçemiyorsunuz. Sorun burada ciddi anlamda büyük. Bir de Karşıyaka’da eczane ve benzin istasyonu sıkıntımız var. Defalarca dile getirdik ancak dikkate alınmadık. Biz özellikle yol konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını göreve çağırıyoruz. En büyük ve en elzem çözüm bulunmasını gereken sorunumuz budur.

Şener Dağgül: 1974 Yılından beridir Kaşıyaka’da yaşıyorum. Evet en önemli sorunumuz yol ancak bölgede başka sorunlar da mevcut. Bölgemiz büyük ve nüfus olarak da kalabalık bir bölge ancak eczane yok, sağlık ocağı yok, petrol istasyonu yok özetle bölgede yok yok. Yetkililer bölgeye sadece seçim zamanı oy istemek için geliyor onun harici sesimizi duymuyor, seçim zamanı geçtikten sonra ne yazık ki kimse yüzümüze bakmıyor. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı özellikle bölgeye gelmeli, dertlerimizi dinlemeli. Ulaştırma Bakanı Sayın Arıklı lütfen arada sırada gelin Karşıyakaya’ya. Lütfen halkımıza önem verin. Burada büyük sorunlarla boğuşuyoruz. Kameralar sorun, kamerayı geçer geçmez son sürat sürüyorlar. Yaşlı insanlar var, çocuk var kimse önlem almıyor. Burada ciddi bir facia yaşanmadan önce lütfen önlem alınsın. Umarım sizin sayenizde sesimizi duyururuz. Sizlere, Gündem Kıbrıs ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Cemal İyigün: Ben 2 yıl önce Kanada’dan Karşıyaka’ya taşındım. Yol ve kameranın uzağa takılması bu bölge adına büyük bir sorun. Siz de buradasınız ve görüyorsunuz, sürücüler kamerayı geçer geçmez sürat yapıyorlar. Bir ölüm mü olmalı önlem almak için? Bir facia yaşanmadan lütfen önlem alınsın. Bunun yanında petrol istasyonu yok benzin almak için Çamlıbel’e ya da Alsancak’a gidiyoruz. Eczane yok yine Alsancak’a gitmek zorunda kalıyoruz. Herhangi bir bankanın ATM’si bile yok, para çekemiyoruz. Burası izole bir bölge gibi kaldı. Kimse bir adım atmak istemiyor. Sorunlarımıza bir an önce çözüm bulunması en büyük temennim.

Hüseyin Bozkurt: 7 Yıldır Karşıyaka’da yaşıyorum. Yollarımız çok kötü. Sürat ve kameranın uzakta olması en büyük sorun. Bölge kalabalık, geçişler fazla ailemiz var çocuklarımız var, bu yolu her gün kullanıyoruz. Ana cadde ralli yolu, kahvede bile oturmaya korkar olduk. Özellikle inşaat kamyonları beton mikserleri aşırı süratli. Bu sorun bir facia haberi ile gündeme gelmeden çözümlenmeli. Bunun yanında ben anayolun aşağısında yaşıyorum, yollar çukur araçlar sürekli servise gitmek zorunda kalıyor. Kışta yağmur yağınca tüm su aşağıda bizim bölgede birikiyor sel oluyor. Molozlar bölgeye atılıyor. Bizim bölge olarak sorunlarımız çok büyük. Umarım yetkililer sesimizi duyar ve bölgeye gereken önemi gösterir.

Bayram Paşaoğluları: Ben Karşıyaka doğumluyum, yıllardır bu bölgedeyim. Köyün sorunları çok devletin özellikle bizimle daha çok ilgilenmesi lazım. Yol sorunumuz büyük hem bu anayoldaki sürat hem de köy içi yollarımız çok kötü. Anayola çıkmaktan korkar olduk her an başımıza bir şey gelecek, sevdiklerimize bir zarar gelecek diye ödümüz kopuyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu soruna çare bulmalı. Kötü bir haberle anılmadan önce bu kamera dörtyola çekilmeli ya da yeni bir kamera daha takılmalı. Öte yandan bölgede petrol istasyonu yok, eczane yok, sağlık ocağımız geri kalmış durumda. Bu bölge büyük ve nüfus olarak da gelişmiş bir bölge bu sorunlarımız çözümlenmeli. Şu anki Belediye Başkanı Fırat Ataser bir şeyler yapmak için çabalıyor ama devlet yetkilileri de destek olmalı. Biz artık görülmek ve sorunlarımıza çözüm istiyoruz.