Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’nun geçtiğimiz akşam bir polis kontrolü sırasında karıştığı olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Özcemoğlu, polisin yaptığı alkol testini üflemeyi reddetti ve görevli polislere mukavemet gösterdi.

Bu suçlardan dolayı Özcemoğlu’na 100 ceza puanı verildi, ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu ve bir asgari ücret tutarında para cezası kesildi.

Polis, cezanın tebliği için dün Kaymakam Özcemoğlu’nun adresine gitti ancak kendisine ulaşılamadı. Bugün cezanın yeniden tebliğ edilmesi için polis bir kez daha adresine gidecek.

Kaynak : HABER KIBRIS