KIB-TEK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, borcu olan abonelere, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp 16 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıbrıs Türk Elektrik Kumunu’na olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname”ye göre işlem yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, başvuruların 16 Mayıs 2025 tarihine kadar tüm Kıb-Tek şubelerinden yapılabileceği belirtildi.

Söz konusu yasa günde kararnamenin genel gerekçesinde ise şu ifadelere yer verilmişti:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun tüketicilere faturaladığı elektrik tüketiminden doğan birikmiş asli alacakları ile gecikme zamlarının, Proje Maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ile gecikme zamlarının, sayaçların yanlış bağlanması ve/veya yanlış çarpan hesaplaması sonrası oluşan yanlış okunan ve yanlış ücretlendirilmeden kaynaklanan ihtilafların giderilebilinmesi, davalı olup, gecikme zamları ile tahsili mümkün olmayan (tasfiye aşamasında olan ve/veya kurum avukatının yapmış olduğu araştırmaya göre taşınır/taşınmaz mal varlığı bulunmayan), kamu kurum kuruluşları ile Vakıfların yönetiminde olan üniversiteler, Devlete ait olan ve/veya Devlet’in hissesi bulunan ve/veya Devlet’in tarafı olduğu ve/veya yap işlet devret modeli yerler, belediyelere ve sulama birliklerine ait su motorlarının, Kıbrıs Vakıflar İdaresine bağlı Camilere ait sayaçların borçlarının Elektrik Kurumu tarafından tahsil edilebilmesine olanak sağlanması hakkında Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”