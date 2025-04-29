Açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesine ve öncülüğünde, Mücahitler Sitesi'nde hayat bulunan Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi önünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldı. Törende, konuklar da yer aldı.

Kıbrıs kültürünün yaşatılması, dünya mirasının korunması ve turizme kazandırılması amacıyla yapılan bölümün açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba yaptı.

Ziba, güzel bir iş birliği sonucunda başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek, adanın zengin kültür mirasına işaret etti ve bu mirasa sahip çıkıp korumanın görevleri olduğunu söyledi.

Ziba, daire olarak müzelere verdikleri öneme işaret ederek, bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziba, Kıbrıs’ta arkeolojik değer olarak yer alan cüce su aygırı bölümünü açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dünyanın en küçük su aygırının Kıbrıs'ta yaşadığını ve neslinin tükendiğini anlatan Ziba, cüce su aygırı fosilinin müzede yer almasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziba, ülkeye arkeoloji müzesi kazandırma temennisi de dile getirdi.

Kıbrıs Türk Rehberler Derneği Başkanı Dener Öğmen de, cüce su aygırı fosilinin korunması ve ülkeye kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti, kültürel ve tarihi eserlerin korunmasının önemine işaret etti.

Öğmen, Lefkoşa’ya arkeoloji müzesi kazandırılması temennisiyle, ülkede tarihin korunması ve geleceğe taşınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar da, uzun bir zamandır çalışmasını yaptıkları işlerin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, Kıbrıs kültürünün korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik yapılan çalışmaları anlattı, bu çalışmaları yaparken bir çok kıymetli kültürel mirasa ulaştıklarını belirtti.

Bugün müzeye kazandırdıkları cüce su aygırı fosilinin de, kültürel mirası turistlerin de görmesi ve turizm için önemine dikkat çeken Sibel Tatar, kapılar ve sandıkların da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Cüce su aygırının müzede yer alan halinin üçte birinin orijinal olduğunu anlatan Tatar, cüce su aygırının adanın kültürü yansıttığını ve herkesin dikkatini çektiğini kaydetti.

Tatar, kıymetli adanın kıymetli tarihini dünya ile paylaşmak görevlerinin olduğunu anlatarak, ekonomiye de katkı yaptığına işaret etti.

Bu çalışmayı yapan ve katkı koyan herkese teşekkür eden Tatar, “ülkemiz çok zengin lütfen sahip çıkalım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, müzenin bulunduğu yerin, TMT ve Mücahitler açısından da bir tarih olduğuna işaret ederek, müzenin ülkeye kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Bugün de dünya mirasının; cüce su aygırının geçmişten geleceğe taşınması için yoğun çalışmalar yapıldığını ifade eden Tatar, Osmanlı Devleti'nden bugüne Türk halkının topraklarına, tarihine, kültürüne, dünya mirasına sahip çıktığını söyledi.

"Bu topraklarda var olmaya, bu mirasa tarihe sahip çıkmaya devam edeceğiz." diyen Tatar, gençlerin, öğrencilerin, halkın da bu müzeleri ziyaret ederek, gelecek nesillerin kültürünü yakından tanımasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’tan çalınan ve Amerika, İngiltere'deki müzelerde sergilenen tarihin de bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapıldığı gibi KKTC tarafından da ülkeye geri getirildiğini görebileceklerini anlatan Tatar, bugün de burada tarihin geleceğe taşınması adına büyük bir hizmet verildiğini söyledi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasına taşınacaklarını anımsatan Tatar, mevcut sarayın müze olacağını, öyle temenni ettiğini belirtti.

Tatar, turistlerin orayı ziyaret edeceğini, KKTC’nin yaşayacağını, tarihin kültürün yaşayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından emeği geçenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.