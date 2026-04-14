Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanmalı kazalarda toplam 32 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bu dönemde 24 kaza aşırı hız nedeniyle meydana gelirken, dikkatsiz sürüş 11, kavşakta durmamak 10, yakın takip 10 ve diğer etkenler ise 7 kazaya neden oldu.

Meydana gelen kazalar sonucunda oluşan toplam maddi hasarın 3 milyon 680 bin 700 TL olduğu açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 20

Girne: 16

Gazimağusa: 12

Güzelyurt: 9

İskele: 5

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 10 bin 808 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde suç işlediği tespit edilen 1420 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde en fazla karşılaşılan ihlal sürat oldu. Toplam 722 sürücü hız sınırını aşarken, mobil araçlarla yapılan denetimlerde 53 sürücü daha süratten rapor edildi. Bunun yanı sıra 20 sürücü tehlikeli, 30 sürücü ise dikkatsiz araç kullanmaktan işlem gördü.

Diğer trafik suçları arasında seyrüsefersiz araç kullanmak (104), muayenesiz araç kullanmak (59), sigortasız araç kullanmak (37), alkollü araç kullanmak (28) ve emniyet kemeri takmamak (29) gibi ihlaller de yer aldı.

Denetimler kapsamında toplam 139 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü ise tutuklandı.