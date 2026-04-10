KKTC’deki Rum mallarını suistimal ettiği gerekçesiyle tutuklanan 43 yaşındaki şahsın, soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki şahsın 1 Nisan’da tutuklandığını ve ertesi gün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, aleyhinde 7 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Haberde, sanık hakkında ağır suç işlemek için komplo kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.