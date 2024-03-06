Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, Yasir Shahzad’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde ihraç edilmesine rağmen, ülkesi Pakistan'da erkek kardeşi Qaisar Shahzad'a ait pasaport ile 23 Kasım 2023 tarihinde KKTC'ye gelerek Ercan Havaalanında görevli muhaceret memuruna konu pasaportu vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünerek tedavüle sürdükten sonra aleyhinde ihraç kararı olduğunu bilmesine rağmen, sahte davranışla kayıt temini yaparak KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine 5 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Surlariçinde yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, pasaportun inceleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.