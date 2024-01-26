Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sınav 8 okulda iki oturumda yer alacak. Sınav merkezleri şöyle: Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefke Gazi Lisesi.

İki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00 - 10:30, ikinci oturumu ise 11:00 - 12:30 arasında yapılacak. Sınavla ilgili olarak bu sekiz merkezde toplam 249 öğretmen ve uzman görev yapacak.

Sınav için 2 bin 220 öğrencinin kayıt yaptırdığı kaydedildi. Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli olacak.

Sınavın detayları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından üretilmektedir. Sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış “belirtke tabloları”, “geçerlilik” ve “güvenilirlik” ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü “sınav sorumluları” ve “denetmenler” eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.

Kolej Giriş Sınavlarının 2’inci basamağının 08 Haziran’da yapılmasının planladığı kaydedilen açıklamada, “Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecektir” denildi.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2024 - 2025 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.