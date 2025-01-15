Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası ve Marketler Birliği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya geçeceğini ilan ettiği elektronik etiket uygulamasının iyi yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası ve Marketler Birliği’nden yapılan yazılı ortak açıklamada, çoğu dünya ülkesinde benzeri olan bu uygulamaların kullandığı, bu noktada da ekonominin kaçağı, farklı fiyatların varlığı yanında, piyasayla uyumlu olmayan, damping ve fahiş fiyat uygulamaları da deşifre edilebilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

“Elektronik etiket uygulaması iyi yönetilmelidir.

Elektronik etiket uygulamasının iyi yönetilmesi halinde kayıt altında çalışan işletmelerin yanında topluma da yarar sağlayacağına kuşku yoktur. Dün de bunu söyledik, bugün de ayni şeyi söylüyoruz

Ekonomi Bakanlığı’nın 1 Şubat’ta uygulamaya geçeceğini ilan ettiği elektronik etiket uygulaması bir kısım temel gıda ve hijyen ürünlerinin tedarikten, stoklamaya ve satışa kadar miktar ve fiyat olarak takibini öngörüyor.

Çoğu dünya ülkesinde benzeri olan bu uygulamalar ile sadece kayıt altına alma, dolayısıyla bütçe gelirlerini artırmayı hedeflenmiyor. Esas olarak haksız rekabetin önüne geçmek ve yerinde müdahaleler için bir araç olarak kullanılıyor.

Ürünün kimlerden, nereden tedarik edildiği, maliyeti, stokların miktarı ve toptan ve perakende satış tutarları sistemin iyi yönetilmesine bağlı olarak izlenebilmektedir. Bu noktada da ekonominin kaçağı, farklı fiyatların varlığı yanında, piyasayla uyumlu olmayan, damping ve fahiş fiyat uygulamaları da deşifre edilebilmektedir.

Bizim ülkemizde piyasa disiplini ve denetimi sağlanamadığı için, mikro, küçük orta boy işletmelerin haksız rekabet ortamında ezim ezim oldukları aşikardır. Lefkoşa ilçe sınırları içinde yaptığımız araştırma bu gerçeği ortaya koymaktadır. Üye market sayısı son iki yılda 270’ten 170’e düşmüştür. Bu dramatik düşüş, ekonominin pahalılıktan dolayı güneye kaymasından ve artan sayıda, mahalle içlerine kadar sızan hipermarketlerin açılmasından dolayı değildir. Bu dramatik çöküş kimi güçlü grupların sermaye yeterlilikten dolayı yaptıkları stok ve toptan indirimli alımlardan da kaynaklanmamaktadır. Bu ülkede esas mesele kaynağı belirsiz, kayıt dışı tedarik ve alımlarla tüketici fiyatları ile oynanması, kalitesiz, standart dışı ürün avantajının kullanılmasıdır.

Dolayısıyla konu ile ilgili tutumumuzu bir kez daha özetlemekte yarar görüyoruz…

Elektronik etiket uygulamasının iyi yönetilmesi halinde haksız rekabet unsurlarının engellenmesi yanında, karaborsa uygulamalarına müdahale imkanı da doğar. Ayni zamanda ekonominin de kayıt altına alınmasına hizmet eder. Kayıt altında olmayan, kaos halindeki bir ekonomide kaynakları doğru yerde kullanma imkanı olmadığı gibi, ne fahiş fiyatlara, ne de standart dışı, kalitesiz, hileli fiyat uygulamalarına müdahale etme şansı vardır”.